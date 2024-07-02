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Нидерланды в ближайшее время поставят на Украину первые истребители F-16

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нидерланды вскоре поставят Украине первые из 24 обещанных истребителей F-16, сообщило в понедельник уходящее в отставку правительство Нидерландов.

Необходимые разрешения на поставку самолетов Киеву были предоставлены, заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в письме парламенту.

По соображениям безопасности она отказалась уточнить, сколько самолетов будет в первой партии и когда они прибудут в Украину.

Король Нидерландов Виллем-Александр во вторник приведет к присяге новое правительство страны.

Новым премьер-министром станет бывший глава службы общей разведки и безопасности Нидерландов Дик Схооф. Также ранее СМИ сообщали, что пост главы МИД займет Каспар Вельдкамп из партии "Новый общественный договор", министра обороны - Рубен Брекельманс из "Народной партии за свободу и демократию", а министра финансов - Элко Хайнен из этой же партии.

Кайса Оллонгрен Нидерланды Киев F-16
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