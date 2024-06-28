Белорусские пограничники заявили об активной разведдеятельности с украинской стороны границы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии заявили об активной разведывательной деятельности с украинской стороны близ госграницы, в том числе с использованием беспилотников.

"Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией - ИФ). Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь", - пояснили в ГПК.

Также белорусские пограничники отмечают регулярные разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. "Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда пресёк нарушение воздушного пространства квадракоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Белоруссии. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150-ти метрах от государственной границы.

Кроме того, накануне на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.