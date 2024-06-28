Поиск

Белорусские пограничники заявили об активной разведдеятельности с украинской стороны границы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии заявили об активной разведывательной деятельности с украинской стороны близ госграницы, в том числе с использованием беспилотников.

"Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией - ИФ). Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь", - пояснили в ГПК.

Также белорусские пограничники отмечают регулярные разведывательные полеты украинских беспилотных летательных аппаратов. "Попытки залета беспилотников на нашу территорию пресекаются с использованием штатного вооружения и технических средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Так, 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда пресёк нарушение воздушного пространства квадракоптером, двигавшимся с украинской территории вглубь Белоруссии. Беспилотный летательный аппарат был принужден к посадке в 150-ти метрах от государственной границы.

Кроме того, накануне на этом же направлении в ходе проведения оперативных мероприятий выявлен тайник с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.

Белоруссия Гомельская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В аэропорту Дели обрушилась часть крыши, погиб один человек

В аэропорту Дели обрушилась часть крыши, погиб один человек

Что случилось этой ночью: пятница, 28 июня

Трамп не считает приемлемыми озвученные РФ условия украинского урегулирования

Трамп не считает приемлемыми озвученные РФ условия украинского урегулирования

Трамп считает, что США при Байдене никто не уважает

Трамп считает, что США при Байдене никто не уважает

Европейский совет рекомендовал премьера Эстонии Каллас на пост главы дипломатии ЕС

Антониу Кошта станет главой Евросовета

Антониу Кошта станет главой Евросовета

Лидеры стран ЕС предложили оставить фон дер Ляйен на второй срок на посту главы Еврокомиссии

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Байден и Трамп проведут первые предвыборные дебаты

Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

Авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена недалеко от завода Tesla в ФРГ

Суд в Абхазии арестовал троих участников перестрелки на границе с РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });