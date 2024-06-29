В Минске сообщили, что Украина разместила спецназ на границе с Белоруссией

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Украина разместила подразделения спецназа на границе с Белоруссией, сообщил начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны республики Павел Муравейко в субботу в эфире гостелеканала ОНТ.

"Буквально в последние недели мы наблюдаем пока ничем не обоснованную и пока непонятную нам активность вблизи наших границ со стороны Украины. В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли (украинские - ИФ) подразделения специального назначения 1-й президентской бригады", - рассказал начальник белорусского Генштаба.

Он подчеркнул, что "спецназ вблизи государственной границы всегда настораживал. Это те объекты, которые формируют реальные вызовы, которые способны насытить нашу территорию диверсионно-разведывательными группами".

"Мы вынуждены перемещать туда наши подразделения, вступать во взаимодействие с органами пограничной службы, наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию, а также двигать иногда артиллерию и быть способными отреагировать. И не хотелось бы, чтобы наша южная соседка повелась на чьи-то указания и попыталась попробовать белорусов на зуб", - заявил Муравейко.