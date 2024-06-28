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Расходы американцев в мае выросли слабее прогноза

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Расходы населения США в мае 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.

Доходы американцев увеличились на 0,5%.

Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали повышения расходов на 0,3%, доходов – на 0,4%.

Согласно пересмотренным данным, в апреле расходы американцев выросли на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце не изменился относительно апреля (после пяти месяцев роста) и увеличился на 2,6% в годовом выражении. Динамика в обоих случаях совпала с ожиданиями аналитиков. В апреле индикатор вырос на 0,3% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в мае повысился на минимальные с ноября 2023 года 0,1% относительно апреля и на минимальные с марта 2021 года 2,6% в годовом выражении, также совпав в обоих случаях с прогнозами рынка. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,7%.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

США
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