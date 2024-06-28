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Баффет пожертвует на благотворительность акции Berkshire на $5,3 млрд

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Уоррен Баффет конвертирует около 8,7 тыс. акций своей инвесткомпании Berkshire Hathaway класса A примерно в 13 млн акций класса B и пожертвует их пяти благотворительным фондам, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление Баффета.

Стоимость такого пакета на закрытие рынка в четверг составила бы $5,3 млрд.

Bill & Melinda Gates Foundation Trust получит 9,93 млн бумаг, Susan Thompson Buffett Foundation – около 993 тыс., Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation – примерно по 700 тыс.

По словам Баффета, остающиеся у него акции класса A стоят порядка $127 млрд (99,5% его состояния). При этом за последние 1,5 года он не купил и не продал ни одной акции своей компании обоих классов и не планирует это делать.

Бизнесмен с 2006 года ежегодно жертвует крупные суммы на благотворительность в виде акций Berkshire. За это время пять упомянутых фондов получили акции класса B на $55 млрд (согласно котировкам на момент получения).

Баффет, которому в августе исполняется 94 года, завещал более 99% состояния на благотворительность.

Акции Berkshire класса А в пятницу дорожают на 0,3% – до $616,555 тыс. за штуку, класса B – также на 0,3% до $409,18.

Berkshire Hathaway Уоррен Баффет
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