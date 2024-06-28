Минэнерго США планирует закупить вне России низкообогащенный уран на $2,7 млрд

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты хотят закупить вне российского рынка низкообогащенный уран на сумму $2,7 млрд, сообщило американское министерство энергетики.

"Министерство энергетики США сегодня опубликовало запрос предложений на закупку низкообогащенного урана из внутренних источников. Сегодняшние действия помогут стимулировать безопасное и ответственное наращивание мощностей по обогащению урана в Соединенных Штатах, способствовать разнообразию на рынке и обеспечить надежные поставки коммерческого ядерного топлива для поддержки энергетической безопасности и устойчивости американского народа и отечественной промышленности, свободной от российского влияния", - говорится в сообщении.

"Министерство энергетики помогает запустить мощности по обогащению урана здесь, в Соединенных Штатах, что имеет решающее значение для укрепления нашей национальной безопасности и развития нашей отечественной ядерной промышленности", - заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

"Сегодняшнее объявление подчеркивает приверженность Америки сохранению мирового лидера в области ядерной энергетики для будущих поколений", - отмечает министр.

США по итогам прошлого года приобрели у России уран на $1,2 млрд, что является абсолютным максимумом за последние годы.

Однако, в середине мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в США. Закон запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием.