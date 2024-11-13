Поиск

В администрации Байдена надеются, что США продолжат развивать мирный атом и при Трампе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Советник уходящего президента США Джо Байдена по проблемам климата Али Заиди считает, что приход к власти Дональда Трампа не приведет к отказу от плана утроить мощность американской ядерной энергетики к 2050 году, пишет The Guardian. Заиди заявил об этом на конференции СОР29.

"Напомню, что это та область (сфера мирного атома - ИФ), где администрации президентов от демократов и от республиканцев и ранее сотрудничали, чтобы продолжать развитие отрасли", - сказал он.

"Это непростой вызов, но его можно осилить", - добавил советник.

Климатическая конференция COP29 проходит в Баку 11-22 ноября.

Джо Байден США Дональд Трамп Али Заиди
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений

Поставки газа из РФ в Армению остановлены из-за ремонта на газопроводе в Грузии

Поставки газа из РФ в Армению остановлены из-за ремонта на газопроводе в Грузии

Трамп предложил кандидатов на ряд ключевых постов в своей будущей администрации

Трамп предложил кандидатов на ряд ключевых постов в своей будущей администрации

Что случилось этой ночью: среда, 13 ноября

Падение индекса Stoxx Europe 600 на 2% стало максимальным с августа

Падение индекса Stoxx Europe 600 на 2% стало максимальным с августа

Маск и Рамасвами возглавят Департамент эффективности правительства США

Трамп выдвинул кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона

Трамп выдвинул кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона

Раскрывший секретные сведения Пентагона военный получил 15 лет лишения свободы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });