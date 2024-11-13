В администрации Байдена надеются, что США продолжат развивать мирный атом и при Трампе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Советник уходящего президента США Джо Байдена по проблемам климата Али Заиди считает, что приход к власти Дональда Трампа не приведет к отказу от плана утроить мощность американской ядерной энергетики к 2050 году, пишет The Guardian. Заиди заявил об этом на конференции СОР29.

"Напомню, что это та область (сфера мирного атома - ИФ), где администрации президентов от демократов и от республиканцев и ранее сотрудничали, чтобы продолжать развитие отрасли", - сказал он.

"Это непростой вызов, но его можно осилить", - добавил советник.

Климатическая конференция COP29 проходит в Баку 11-22 ноября.