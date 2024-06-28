Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по украинскому комплексу ПВО под Одессой

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российские военные ракетой оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" уничтожили украинский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПС в районе населенного пункта Великодолинское в Одесской области, сообщило Минобороны РФ в пятницу вечером.

"По вскрытой позиции зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ нанесен ракетный удар", - сообщило Минобороны РФ и опубликовало кадры удара.

"Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели. В результате удара уничтожены радиолокационная станция, низковысотный обнаружитель и кабина боевого управления", - заявило Минобороны РФ.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило об уничтожении "Искандером" украинской реактивной системы залпового огня MLRS в районе населенного пункта Шевченково.

В сообщении министерства говорилось, что уничтожены пусковая установка М270 А1 MLRS производства США, автомобиль сопровождения и транспортно-грузовые автомобили с боекомплектом. Минобороны РФ опубликовало кадры удара.

По официальным данным, комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", госкорпорация "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.