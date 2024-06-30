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Глава МИД Польши призвал Запад "смелее" давить на Россию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в нынешней ситуации Западу следует "действовать смелее, чтобы не допустить победы России".

Так, выступая в британском Фонде Дитчли он заявил: "Мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 млрд евро. Путин уже списал их на потери, он не рассчитывает их вернуть".

Сикорский добавил: "Кремль можно остановить и даже победить, мы просто забыли об этом. Рональд Рейган говорил, что его стратегия против Советского Союза проста: "Мы побеждаем, они проигрывают". Мне нравится этот подход".

По словам политика, "если Россия победит, хроническая нестабильность распространится не только по Европе".

Цитаты из своего выступления Сикорский опубликовал в соцсети Х.

Польша Радослав Сикорский Запад Россия
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