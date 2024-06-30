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СМИ узнали, что натовские самолеты AWACS следят за воздушным пространством Украины

СМИ узнали, что натовские самолеты AWACS следят за воздушным пространством Украины
Фото: David Young/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS командования НАТО проводят регулярные полеты над Польшей, следя за ситуацией в воздушном пространстве Украины, сообщило издание UK Defence Journal.

Как отмечает издание, полеты натовских самолетов AWACS "обеспечивают усиленное присутствие альянса в регионе и контролируют российскую военную активность".

"Официально любые собранные разведданные отправляются только в страны НАТО, но все знают, что некоторые из этих стран быстро делятся информацией с Украиной, что позволяет им отражать атаки. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать намного быстрее", - сказал бывший офицер британских Королевских ВВС, пожелавший остаться неизвестным, изданию UK Defence Journal.

С февраля 2022 года самолеты НАТО AWACS регулярно патрулируют территорию Восточной Европы и региона Балтийского моря, чтобы отслеживать российские военные самолеты вблизи границ НАТО, подчеркнуло издание.

НАТО Украина Польша AWACS
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