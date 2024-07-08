В Польше авиация НАТО поднималась в воздух из-за ситуации на Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Военная авиация Польши и ее союзников по НАТО поднималась в воздух на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины, сообщило Оперативное командование польских вооруженных сил.

"Интенсивные действия авиации дальнего действия Российской Федерации, наносящей удары по объектам, расположенным, в том числе, на территории западной Украины" стали причиной активации польской и союзной авиации для действий в воздушном пространстве Польши, сказано в сообщении.

В этой ситуации были "запущены все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши".

Позже в Оперативном командовании сообщили, что "в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по приграничным с нашей территорией районам деятельность польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к штатной оперативной деятельности".