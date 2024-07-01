Boeing купит поставщика фюзеляжей Spirit с оценкой в $8,3 млрд и оплатой акциями

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. договорилась о покупке своего поставщика Spirit AeroSystems Holdings с оценкой стоимости предприятия (EV) в $8,3 млрд, говорится в пресс-релизе Spirit.

Без учета долга поставщик оценен в $4,7 млрд.

Boeing выплатит по $37,25 в виде собственных акций за каждую бумагу Spirit.

Кроме того, Spirit согласовала основные условия сделки (term sheet) с европейской Airbus, которая намерена купить активы Spirit, обслуживающие ее программы.

Обе сделки должны завершиться почти одновременно в середине 2025 года.

О переговорах между Spirit и Boeing стало известно после январского инцидента с потерей в воздухе двери самолетом Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines.

Дверь самолета не была закреплена болтами, сообщил в опубликованном в феврале предварительном отчете Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США. Фюзеляж самолета произвела Spirit.

Глава Boeing Дэвид Кэлхун заявлял, что проблема возникла по вине его компании. "Я бы хотел, чтобы все - каждый человек в каждом самолете - знали, что ответственность за лайнер несет Boeing, - сказал он в интервью CNBC. - Мы отвечаем за своих поставщиков. Мы отвечаем за Spirit. Мы отвечаем за результаты своей работы".

Spirit была выделена из Boeing в 2005 году.

На закрытие дополнительных торгов в пятницу акции Spirit стоили $32,71 за штуку.