Boeing поставит Korean Air до 50 самолетов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель самолетов Boeing Co. заключил с южнокорейской авиакомпанией Korean Air соглашение о поставках двадцати самолетов 777-9 и двадцати 787-10, сообщила пресс-служба Boeing.

Документ, подписанный на авиасалоне в Фарнборо, также предусматривает опцион на поставку еще 10 самолетов 787 Dreamliner. Финансовые условия сделки не раскрываются.

За первое полугодие 2024 года Boeing получил заказы на 156 самолетов против 366 за аналогичный период прошлого года. В том числе клиенты заказали у компании 101 самолет семейства 737 MAX, 42 самолета 777-й серии и 13 лайнеров серии 787.

С начала 2024 года капитализация Boeing упала на 31%.