BlackRock купит британскую Preqin за $3,2 млрд

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, договорилась о покупке британского поставщика данных о непубличных рынках Preqin за 2,55 млрд фунтов стерлингов ($3,2 млрд), говорится в пресс-релизе покупателя.

Сделка будет оплачена денежными средствами. Ее закрытие ожидается в этом году.

По данным источников Financial Times, на покупку Preqin также претендовали S&P Global и Bloomberg.

Preqin существует 20 лет, обслуживает более 200 тыс. пользователей и предоставляет данные о 190 тыс. фондов.

BlackRock управляет активами на $10,5 трлн.