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Объем активов под управлением BlackRock превысил $11 трлн, обновив рекорд

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 2%, выручку - на 15%.

Объем активов под управлением BlackRock вырос на 26%, достигнув рекордных $11,48 трлн, благодаря подъему финансовых рынков, а также притоку клиентских средств.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый приток средств в фонды BlackRock в минувшем квартале составил $221 млн, что также является рекордом. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $160 млрд.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре 2024 года составила $1,63 млрд, или $10,9 на акцию, по сравнению с $1,6 млрд, или $10,66 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $9,98 на акцию.

Квартальная выручка BlackRock увеличилась до рекордных $5,2 млрд с $4,52 млрд годом при среднем прогнозе экспертов в $5 млрд.

С начала 2024 года капитализация BlackRock выросла на 17,7%.

BlackRock США
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