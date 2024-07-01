Около 840 тыс. человек подписали петицию об импичменте президента Южной Кореи

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Около 840 тыс. граждан Южной Кореи подписали петицию, призывающую объявить импичмент президенту Юн Сок Ёлю, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте парламента страны.

При этом, по сообщениям западных СМИ, большой наплыв желающих подписать петицию привел к перебоям работы этого сайта. В последние дни многим желавшим подписать этот документ онлайн приходилось ожидать очереди по несколько часов.

Петиция появилась на сайте 20 июня. Согласно законам Южной Кореи, любая петиция, которая набирает более 50 тыс. голосов за месяц, должна выноситься на рассмотрение парламентского комитета.

В петиции говорится, что Юн Сок Ёль должен покинуть пост из-за кризисов, с которыми столкнулась страна. Среди них отмечаются напряженные отношения между Южной Кореей и КНДР, ухудшение экономической ситуации, коррупция.

Демократическая партия, которая обладает большинством в парламенте, и членом которой президент не является, пока не определилась с датой рассмотрения документа.