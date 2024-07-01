Парламент Финляндии единогласно одобрил Соглашение об оборонном сотрудничестве с США

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Парламент Финляндии единогласно одобрил Соглашение об оборонном сотрудничестве с США.

"Соглашение является гарантией, что крупнейшая в мире армия защитит нас. Помимо членства в НАТО, это довольно жесткий сдерживающий фактор для нашего соседа", - заявил на пресс-конференции министр обороны Антти Хякканен после представления документа депутатам. Никто не смеет оказывать на Финляндию давление или дестабилизировать страну военным путем, добавил он.

В соответствии с соглашением, Финляндия открывает ряд регионов для возможного использования американскими войсками. В страну разрешено доставлять американских солдат, оборонную технику, припасы, материальные средства. Кроме того, здесь будут располагаться объекты, доступные только для Соединенных Штатов. В их число входят авиабазы, гарнизонные и тренировочные базы, а также складские площади.

Закон о ядерной энергии запрещает хранение и транспортировку ядерного оружия на территории Финляндии. Однако, как заявил Хяккянен, "ядерное оружие не было исключено из соглашения, Финляндия привержена ядерной защите НАТО и Соединенных Штатов".

Основой для соглашения стал подписанный ранее договор о членстве страны в НАТО.

В ходе обсуждения в парламенте и СМИ отмечалось, что соглашение противоречит ряду положений конституции и поэтому для его принятия было недостаточно мнения простого большинства депутатов, а была необходима поддержка не менее двух третей парламентариев.