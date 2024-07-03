Поиск

Финляндия меняет позицию по присутствию иностранных войск на своей территории

Министр обороны страны разъяснил, в чем это изменение

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Финляндия в канун предстоящего на будущей неделе саммита НАТО в Вашингтоне дала понять, что меняет свою позицию относительно присутствия иностранных войск на своей территории.

"За год (после вступления в НАТО - ИФ) надежды Финляндии на НАТО стали более конкретными и частично изменились. Явное изменение заключается в том, что Финляндия все-таки хочет, чтобы в Финляндии находились войска из других стран", - заявил министр обороны страны Антти Хяккянен (цитата по финским СМИ).

Еще год назад Финляндия считала такие иностранные сухопутные войска в основном символическими. Поскольку Финляндия сама обладает сильными сухопутными войсками, она сосредоточилась на поиске других льгот от НАТО. Для Финляндии было делом чести даже не взывать о помощи. Ведь до этого Финляндия уверяла, что сможет выжить в одиночку, отмечает издание.

"Мы увидели необходимость в создании индивидуальной модели для Финляндии как большой страны. Она гарантирует, что союзные войска покажут Финляндии свое присутствие и обороноспособность, как только мы этого захотим", - заявил министр обороны.

Финляндия надеется, что войска из некоторых стран будут регулярно посещать Финляндию для обучения, и что обучение будет усилено, если ситуация станет сложной. Министры обороны стран НАТО одобрили эту идею в июне, и сейчас строится т.н "финская модель".

Хяккянен сейчас находится в турне по Европе и США и выясняет, какие страны НАТО могли бы предоставить Финляндии солдат.

По данным издания, для быстрой доставки, в частности американских войск, уже запланирован ремонт дорог и мостов в Лапландии.

Намеченный на июль вашингтонский саммит НАТО станет вторым для Финляндии, вступившей в альянс в апреле 2023 года. Финскую делегацию возглавит президент Александр Стубб, его будут сопровождать министр иностранных дел Элина Валтонен и Хяккянен.

НАТО США Финляндия Европа Александр Стубб Антти Хяккянен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден распорядился предоставить Киеву военную помощь на $150 млн

Что произошло за день: среда, 3 июля

В больницах Антальи остаются семь пострадавших в ДТП россиян

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль район города Часов Яр

В ДТП в Анталье пострадали 16 российских туристов, водитель микроавтобуса погиб

Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

Корпус морской пехоты США модернизируют для противодействия Китаю

Корпус морской пехоты США модернизируют для противодействия Китаю

Ливан передал Израилю, что заинтересован в мире

Ливан передал Израилю, что заинтересован в мире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });