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Ураган "Берил" ударил по Карибам и усилился до пятой категории

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ураган "Берил" усилился до пятой категории после того, как вечером 1 июля ударил по островным государствам Гренада и Сент-Винсент и Гренадины в юго-восточной части Карибского моря, сообщает АР со ссылкой на Национальный центр США по отслеживанию ураганов (National Hurricane Center, NRC).

В Сент-Винсенте и Гренадинах ураган разрушил около 90% домов на острове Юнион, заявил премьер-министр страны Ральф Гонсалвеш. Погиб один человек.

Гренада также понесла ущерб: сорваны крыши многочисленных зданий, в том числе - крыша больницы. Местные власти тоже сообщили о гибели одного человека.

"Мы очень надеемся, что новых погибших или пострадавших не будет", - пожелал премьер-министр Гренады Дикон Митчелл.

По прогнозам метеорологов, в среду ураган может достичь Ямайки и спровоцировать рост уровня воды у берегов на примерно полтора метра.

Согласно шкале Саффира - Симпсона, в радиусе действия урагана пятой категории скорость порывов ветра достигает 252 и более км/ч.

Ральф Гонсалвеш Сент-Винсент и Гренадины США Гренада Карибское море Дикон Митчелл
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