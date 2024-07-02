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Brent подорожала до $87,31 за баррель

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти днем во вторник на опасениях, связанных с сезоном ураганов в Атлантике, и на ожиданиях сильного спроса на топливо в США в ходе длинных выходных по случаю Дня независимости.

К 14:35 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,82%), до $87,31 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,75 (0,9%), до $84,13 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2,3%, причем обе марки обновили максимумы с конца апреля.

Ураган "Берил" усилился до пятой категории по мере приближения к юго-восточной части Карибского бассейна. Последним сильным ураганом в регионе был "Айван", 20 лет назад унесший десятки жизней в Гренаде. Участники рынка опасаются, что ураган может дойти до Мексиканского залива и вызвать приостановку нефтедобычи в регионе.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) прогнозирует, что число американцев, которые совершат автомобильные поездки на длинные выходные по случаю Дня независимости, в этом году составит рекордные 60,6 млн, увеличившись на 2,8 млн по сравнению с прошлым годом.

"Слухи о слабом спросе давили на цены, но от летней жары эти опасения испарились, - сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж. - Автомобильные поездки и грузоперевозки, бронирования авиабилетов - все это демонстрирует хорошую динамику, причем не только в США, но и во всем мире".

Brent WTI США Гренада Мексиканский залив Берил
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