Shell приостановит строительство предприятия по производству биотоплива в Роттердаме

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Shell временно остановит строительство предприятия по производству биотоплива в Роттердаме.

Такое решение принято компанией для решения вопросов дальнейшей реализации проекта и обеспечения его конкурентоспособности в будущем с учетом текущих рыночных условий, говорится в опубликованном сообщении.

Проект предусматривает строительство предприятия, способного производить 820 тыс. тонн биотоплива в год, в том числе устойчивого авиационного топлива (SAF).

"Временная остановка работ на проекте сейчас позволит нам оценить наиболее коммерчески выгодный путь реализации проекта", - заявил директор направления переработки, ВИЭ и энергетических решений Shell Хуберт Вигевено.

Это также поможет компании контролировать затраты и оптимизировать последовательность реализации проекта, говорится в сообщении.

"Мы по-прежнему привержены цели достижения углеродной нейтральности к 2050 году, и низкоуглеродные виды топлива являются ключевой частью нашей стратегии", - отметил Вигевено.

Главный исполнительный директор Ваэль Саван ранее понизил ряд целевых показателей Shell в плане энергоперехода.

Акции компании прибавляют в цене 1,1% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 12%.