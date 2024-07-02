Поиск

Shell приостановит строительство предприятия по производству биотоплива в Роттердаме

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Shell временно остановит строительство предприятия по производству биотоплива в Роттердаме.

Такое решение принято компанией для решения вопросов дальнейшей реализации проекта и обеспечения его конкурентоспособности в будущем с учетом текущих рыночных условий, говорится в опубликованном сообщении.

Проект предусматривает строительство предприятия, способного производить 820 тыс. тонн биотоплива в год, в том числе устойчивого авиационного топлива (SAF).

"Временная остановка работ на проекте сейчас позволит нам оценить наиболее коммерчески выгодный путь реализации проекта", - заявил директор направления переработки, ВИЭ и энергетических решений Shell Хуберт Вигевено.

Это также поможет компании контролировать затраты и оптимизировать последовательность реализации проекта, говорится в сообщении.

"Мы по-прежнему привержены цели достижения углеродной нейтральности к 2050 году, и низкоуглеродные виды топлива являются ключевой частью нашей стратегии", - отметил Вигевено.

Главный исполнительный директор Ваэль Саван ранее понизил ряд целевых показателей Shell в плане энергоперехода.

Акции компании прибавляют в цене 1,1% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 12%.

Shell Роттердам Нидерланды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минск обсудит с Москвой новые кредиты на импортозамещение в Белоруссии

Brent подорожала до $86,8 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 2 июля

Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа

Байден осудил решение Верховного суда США по иммунитету экс-президента Трампа

РФ внесла в стоп-лист еще 99 граждан Канады в ответ на санкции

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });