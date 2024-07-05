Shell спишет до $1 млрд из-за приостановки строительства завода в Роттердаме

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Британо-нидерландская Shell ожидает зафиксировать списания в размере $1,5-2 млрд во втором квартале, говорится в сообщении компании.

В частности, Shell отразит списание в размере $600 млн - $1 млрд из-за объявленной ранее временной приостановки строительства предприятия по производству биотоплива в Роттердаме.

Решение принято компанией для пересмотра дальнейшей реализации проекта и обеспечения его конкурентоспособности в будущем с учетом текущих рыночных условий. Проект предусматривает строительство предприятия, способного производить 820 тыс. тонн биотоплива в год, в том числе устойчивого авиационного топлива (SAF).

Также в общую сумму войдет списание в размере $600-800 млн в связи с продажей НПЗ в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что Shell повысила нижнюю границу прогнозного диапазона для производства в газовом подразделении (Integrated Gas) на второй квартал, а также сузила прогноз для совокупного объема добычи в сегменте upstream до 1,72-1,82 млн б.н.э./сут.

Shell опубликует отчетность за второй квартал 1 августа.

Акции компании дешевеют на 0,4% в пятницу. С начала года их стоимость выросла на 12,8%.