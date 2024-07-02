Квартальные продажи GM в США обновили максимум с 2020 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - General Motors увеличила продажи в США во втором квартале на 0,6% в годовом выражении, до 696,086 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании.

Это рекордный показатель с четвертого квартала 2020 года.

Поставки электромобилей в апреле-июне подскочили на 40% до 21,930 тыс. единиц. На них пришлось всего 3,2% общих продаж компании.

Акции GM дорожают на 0,2% на торгах во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 30,2% до $53,26 млрд.