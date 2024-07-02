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Лукашенко анонсировал освобождение онкобольных заключенных среди оппозиционеров 2020 года

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предстоящем освобождении онкобольных заключенных, осужденных за беспорядки в 2020 году.

"Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжело больные наши, которые не успели сбежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крошили страну в 2020 году. Это действительно тяжело больные, в основном с раковыми заболеваниями", - заявил Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии.

Оппозиция сочла сфальсифицированными результаты прошедших 9 августа 2020 года выборов президента Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. В стране в течение около полугода продолжались массовые акции протеста.

Белоруссия Александр Лукашенко
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