Лукашенко пообещал продолжить помилование осужденных по экстремистским статьям

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует и в дальнейшем принимать решения о помиловании заключенных, и назвал это одной из задач главы государства. Как передает "БелТА", он сказал это, отвечая на вопросы студентов в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

"Да, продолжать я буду. Потому что это моя работа, это конституционная обязанность президента - помиловать человека. Поэтому надо выполнять свои обязанности", - сказал он.

Он добавил, что верит в искреннее раскаяние ранее помилованных им заключенных, которые до этого были осуждены по экстремистским статьям, однако не исключает, что некоторые могут изменить свое мнение после освобождения.

"Конечно, среди них будут те, которые обещали, каялись, что изменят свою позицию, не будут мешать другим людям... Бывает, что они нарушают свои обязательства", - сказал Лукашенко.

В сентябре дважды сообщалось о помиловании заключенных, осужденных за протесты после президентских выборов 2020 года.