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Макрон призвал Нетаньяху предотвратить войну Израиля с "Хезболлой"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ходе телефонного разговора предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и ливанским движением Хезболла, сообщает Елисейский дворец.

"Макрон подтвердил свою серьезную обеспокоенность по поводу углубления напряженности между "Хезболлой" и Израилем (...) и подчеркнул абсолютную необходимость предотвращения конфликта, который нанес бы ущерб интересам как Ливана, так и Израиля", - говорится в заявлении канцелярии французского президента.

Макрон также настаивает на "безотлагательности для всех сторон быстрого продвижения к дипломатическому решению" ситуации в Газе.

"Лидеры двух стран обсудили дипломатические усилия, предпринимаемые в этом направлении", - отметили в Елисейском дворце.

Кроме того, французский президент призвал Нетаньяху воздержаться от любой "новой операции" в секторе Газе вблизи Рафаха или Хан-Юниса, "которая только усугубит человеческие жертвы и гуманитарную ситуацию, которая и без того является катастрофической".

Кроме того, два лидера обсудили недавние события в ядерной программе Ирана, в частности сообщения об "установке новых центрифуг" для обогащения урана.

Франция Эммануэль Макрон Израиль Биньямин Нетаньяху Ливан Хезболла
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