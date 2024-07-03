Ливан продлил до марта прием заявок на 3-й лицензионный шельфовый раунд из-за геополитики

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ливан продлил крайний срок подачи заявок на участие в третьем раунде лицензирования на шельфовые участки до 17 марта 2025 года, сообщила Ливанская нефтяная администрация (LPA).

"Принимая во внимание происходящие региональные и международные события, которые могут повлиять на инвестиционный климат в нефтегазовом секторе, продление срока подачи заявок в этом раунде дает необходимое время для мониторинга ситуации и поиска решений по привлечению компаний", - сказано в пресс-релизе.

Совет министров Ливана объявил о начале третьего оффшорного нефтегазового лицензионного раунда в декабре 2023 года. Первоначальный крайний срок подачи заявок был установлен на 2 июля 2024 года.

Второй раунд был одобрен в апреле 2019 года. Первоначальный крайний срок подачи заявок был установлен на 31 января 2020 года. Однако по просьбе международных нефтегазовых компаний, а затем из-за последствий пандемии COVID-19 этот срок был перенесен на 30 апреля 2020 года, а потом неоднократно откладывался. На тендере было предложено 9 блоков. За час до крайнего срока (2 октября 2023 года 16:00) подачи заявок на участие во втором раунде консорциум в составе TotalEnergies, Eni и Qatar Energy (правообладатели в блоках 4 и 9) подал две заявки по морским блокам 8 и 10.

Геологоразведочные блоки 4 и 9 европейские компании выиграли в консорциуме с "НОВАТЭКом", который получил 20%, TotalEnergies и Eni - по 40%. Но в 2022 году российский производитель ушел из проектов. В январе 2023 года Qatar Energy присоединился к разработкам. По новым договоренностям TotalEnergies (оператор) и Eni сохранили по 35%, а Qatar Energy владеет оставшимися 30%. В конце августа прошлого года обновленный консорциум начал геологоразведку на Блоке 9 на шельфе Ливана. Ливанское издание Naharnet писало, что ранее территория блока была спорной с Израилем, но в октябре 2022 года стороны подписали соглашение, разграничив морские границы через так называемое месторождение Qana, или резервуар Sidon. Добыча будет осуществляться на ливанской стороне, а Израиль по соглашению с TotalEnergies будет получать компенсацию за газ, добытый на его стороне. Доказанных запасов на месторождении пока нет, однако в 2012 британская компания Spectrum провела сейсмическое исследование, согласно которому запасы в Ливане оцениваются в 25,4 трлн куб. футов (порядка 700 млрд куб. м газа - ИФ).

На фоне конфликта в Газе боевики "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные регулярно обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские чиновники все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой".