Корпус морской пехоты США модернизируют для противодействия Китаю

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Командующий американским корпусом морской пехоты генерал Эрик Смит заявил о совершенствовании существующей стратегии формирования сил корпуса и их технической модернизации для противостояния Китаю, сообщил Пентагон.

"Угрозы со стороны Пекина включают заявленную им цель захвата в случае необходимости Тайваня, а также строительство военных форпостов на крошечных островах в Южно-Китайском море, которые Китаю не принадлежат", - заявил генерал, выступая на мероприятии в Брукингском институте.

По его словам, "первая цепь островов, расположенных ближе всего к материковой части Азии, важны для контроля союзниками и партнерами над морскими путями в этой сложной обстановке".

Смит отметил, что формирование сил включает в себя "повышение мобильности морских пехотинцев и уменьшение их уязвимости при одновременном увеличении дальности, точности и смертоносности их оружия".

Так, пояснил он, корпус отказался от всех своих танков, "которые были бы бесполезны в войне с Китаем". Он считает, что более значительную роль в потенциальном конфликте должен сыграть "огонь на большие расстояния" с использованием артиллерии, реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов, таких как MQ-9A Reaper.

Командующий сообщил, что в стадии модернизации находятся авиационные возможности корпуса: истребитель F-35B Lightning II, вертолет CH-53K King Stallion и MV-22 Osprey "демонстрируют хорошие результаты".

Насущной необходимостью, отметил Смит, является строительство десантных кораблей для перевозки морских пехотинцев и их снаряжения. По его оценке, сегодня корпусу нужен 31 такой корабль для создания трех десантных групп для экспедиционных подразделений морской пехоты: одной на Восточном побережье США, одной на Западном побережье и одной на японской Окинаве.