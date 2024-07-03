Что случилось этой ночью: среда, 3 июля

Ливан заявил о заинтересованности в мире с Израилем, ЦАХАЛ заявил о ликвидации 900 боевиков ХАМАС, четвертьфиналисты Евро-2024

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб передал израильскому коллеге, что Бейрут не хочет войны. "Нам необходимо вернуть наших людей в их дома, если не посредством дипломатического решения, то посредством войны", - ответил Исраэль Кац.

- Абсолютного большинства "Национального объединения" в парламенте хотят лишь 37% французов, следует из опроса института общественного мнения IFOP. За относительное большинство крайне правых в Национальном собрании выступают 16% респондентов. Оставшиеся 47% опрошенных желают, чтобы у партии Жордана Барделла не было никакого большинства.

- Российские военные в ночь на среду сбили 10 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Московской областями. Кроме того, в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в сторону Новороссийска.

- В Армии обороны Израиля заявили о ликвидации около 900 боевиков и руководителей ХАМАС в Рафахе. Начальник Генштаба Герци Халеви добавил, что ЦАХАЛ продолжит уничтожать инфраструктуру группировки в этом городе на юге сектора Газа.

- Корпус морской пехоты США модернизируют для противодействия Китаю. "Угрозы со стороны Пекина включают заявленную им цель захвата в случае необходимости Тайваня, а также строительство военных форпостов на крошечных островах в Южно-Китайском море, которые Китаю не принадлежат", заявили в Пентагоне.

- Определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы по футболу. В пятницу состоятся матчи Испания – Германия и Португалия – Франция, в субботу сыграют сборная Англия с Швейцарией и Голландия с Турцией.