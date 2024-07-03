Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

"Освободить от наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы на определенный срок (далее, если не определено иное, - лишение свободы), а также от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения с условным неприменением наказания, осуждения без назначения наказания", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале Республики Беларусь в среду, 3 июля.

Согласно документу, амнистии подлежат несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего; лица, достигшие пенсионного возраста; инвалиды I и II группы; лица, больные активной формой туберкулеза и онкологическими заболеваниями; граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС; лица, получившие ранения или заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы.

Накануне во время выступления на торжественном вечере, посвященном освобождению Белоруссии от фашистских захватчиков, Лукашенко проанонсировал возможную амнистию, отметив, что на свободу выйдут тяжелые онкологические больные, принимавшие участие в беспорядках в 2020 году.