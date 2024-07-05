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В ЕС приняли к сведению освобождение ряда политзаключенных в Белоруссии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что Евросоюз принимает к сведению освобождение ряда политзаключенных в Белоруссии.

"Мы с облегчением узнали, что они наконец воссоединились со своими семьями и близкими", - сказано в коммюнике ЕВС, распространенном вечером в четверг.

В документе при этом отмечается, что в Белоруссии, по данным ЕС, по-прежнему остаются более 1,4 тыс. политических заключенных.

"Некоторым из них требуется срочная медицинская помощь, и их состояние угрожает жизни. ЕС призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных", - говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков".

Согласно документу, амнистии подлежат несовершеннолетние; беременные женщины; женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего; лица, достигшие пенсионного возраста; инвалиды I и II группы; лица, больные активной формой туберкулеза и онкологическими заболеваниями; граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС; лица, получившие ранения или заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы.

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