ЕК планирует ограничить поставки дешевых китайских товаров за счет пошлин

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) готовит план введения таможенных пошлин на дешевые товары, продаваемые китайскими онлайн-ритейлерами, стремясь остановить поток продукции, которую в ЕС считают некачественной, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, позднее в этом месяце ЕК предложит отменить порог для стоимости товаров, не облагаемых ввозными пошлинами, который в настоящее время составляет 150 евро.

Эта мера нацелена, в частности, на ограничение продаж таких китайских онлайн-платформ, как Temu, AliExpress и Shein, отметил один из источников. Однако она также коснется и всех других интернет-ритейлеров, поставляющих товары европейским покупателям напрямую.

По данным ЕК, в прошлом году в страны Евросоюза было поставлено порядка 2,3 млрд единиц товаров стоимостью до 150 евро.

Temu заявила, что рост платформы не завязан на дешевые товары и что компания "открыта и поддерживает любые изменения политики, проводимые законодателями, которые соответствуют интересам потребителей", если эти меры справедливы.

В AliExpress отметили, что работают с регуляторами, чтобы "быть уверенными в том, что мы соответствовали и продолжим соответствовать требованиям рынка ЕС". В Shein заявили, что "полностью поддерживают" меры реформирования таможенных пошлин, отмечает FT.