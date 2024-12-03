Онлайн-ритейлер Shein получил разрешение на проведение IPO в Лондоне

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Азиатский онлайн-ритейлер одежды Shein получил разрешение британского Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) провести IPO на Лондонской фондовой бирже, пишет Financial Times.

Ранее в 2024 году компания направила регулятору заявку на первичное размещение акций в Великобритании с запланированной рыночной оценкой в 50 млрд фунтов стерлингов ($63 млрд). Однако FCA оказалось под давлением активистов, требовавших заблокировать листинг, поскольку Shein обвиняется в использовании принудительного труда уйгуров при производстве хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе КНР.

Регулятор заявил, что решения о том, могут ли компании размещать свои акции в Великобритании, основаны только на их раскрытии информации, а не на "каждом аспекте корпоративного поведения".

"Парламент не просил нас быть широким регулятором в отношении каждого аспекта корпоративного поведения и каждой компании, зарегистрированной в Великобритании, по всему миру", - сказал главный исполнительный директор FCA Нихил Ратхи.

Одним из примеров он назвал горнодобывающие компании, которые имеют листинг в Лондоне и "сталкиваются с юридическими трудностями во многих различных частях мира". Ратхи отказался комментировать ситуацию конкретно с Shein.

Также он не стал отвечать на вопрос FT, будет ли он баллотироваться на второй срок на пост главы FCA. Его нынешний пятилетний контракт истекает в сентябре 2025 года.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. Однако теперь штаб-квартира Shein располагается в Сингапуре, и компания не продает свою продукцию в Китае.

Чистая прибыль Shein в 2023 году превысила $2 млрд по сравнению с $700 млн годом ранее.