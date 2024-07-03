Демократы в палате представителей готовы требовать от Байдена прекращения борьбы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Десятки законодателей из числа демократов рассматривают возможность подписать письмо к президенту США Джо Байдену с требованием покинуть предвыборную гонку, сообщает в среду Bloomberg.

"Демократы, баллотирующиеся на переизбрание в традиционно безопасных для них демократических округах, распространяют это письмо, что подчеркивает, насколько широко паника распространилась внутри партии", - приводит агентство слова источника.

"Байден быстро теряет поддержку законодателей-демократов, и они обеспокоены тем, что дальнейшая кампания Байдена приведет к тому, что Вашингтон захватят республиканцы, и к бесконтрольному президентству Дональда Трампа", - отмечает агентство.

Накануне член палаты представителей Ллойд Доггет (штат Техас) первым из демократов призвал Байдена покинуть предвыборную гонку после его слабого выступления на дебатах с Трампом.

Издание The Hill отмечало, что до этого демократы неофициально, в приватных разговорах выражали обеспокоенность участием президента США в предвыборной гонке после его неудачного выступления на дебатах.

Дебаты прошли в ночь на 28 июня. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.