Байден не намерен покидать президентскую гонку

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Белом доме назвали не соответствующими действительности сообщения о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность ухода с президентской предвыборной гонки.

"Я видела эти сообщения. Мы обратились к президенту, и он прямо ответил: "Нет, это абсолютная ложь" - это непосредственно его слова", - сказала на брифинге в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Байден продолжает работу в должности президента, он продолжает предвыборную кампанию, и все ее участники осведомлены об этом.

"Президент нацелен на продолжение работы, а все остальное, что вы слышите из сообщений, абсолютно не соответствует действительности", - подчеркнула Жан-Пьер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден якобы рассматривает возможность выхода из президентской предвыборной гонки, если в ближайшее время ему не удастся убедить общественность в том, что он готов продолжать работать после неудачи на первых дебатах с его конкурентом экс-президентом США Дональдом Трампом.

В то же время накануне конгрессмен от штата Техас Ллойд Доггет первым из демократов выступил с призывом к Байдену прекратить предвыборную кампанию.

"Я надеюсь, он примет болезненное и трудное решение выйти из гонки. Я с уважением призываю его сделать это", - заявил Доггет.

The Hill отмечало, что до этого демократы неофициально, в приватных разговорах выражали обеспокоенность участием президента США в предвыборной гонке после его неудачного выступления на первых дебатах с Трампом.

По данным издания, стратеги и советники демократов в частных беседах заявляют, что судьба Байдена зависит от результатов опросов, которые будут проводиться в течение ближайших недель. Если эти данные укажут на его большее отставание от Трампа, то это может привести к росту количества призывов демократов к Байдену выйти из президентской гонки.

Bloomberg сообщил, что десятки законодателей из числа демократов также рассматривают возможность подписать письмо к президенту США Джо Байдену с требованием покинуть предвыборную гонку.

"Байден быстро теряет поддержку законодателей-демократов, и они обеспокоены тем, что дальнейшая кампания Байдена приведет к тому, что Вашингтон захватят республиканцы, и к бесконтрольному президентству Дональда Трампа", - отмечает агентство.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.