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Еврокомиссия ввела пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей

Еврокомиссия ввела пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия ввела временные дополнительные пошлины на ввоз в Европейский союз китайских автомобилей на электродвигателях (BEV), при этом переговоры с Китаем продолжаются, говорится в сообщении ЕК.

Через девять месяцев после начала расследования "комиссия пришла к выводу, что цепочка создания стоимости BEV в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей BEV в ЕС", сообщается в документе.

"Консультации с китайским правительством активизировались в последние недели после обмена мнениями между еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом и министром торговли Китая Ван Вэньтао. Контакты продолжаются на техническом уровне с целью достижения решения, совместимого с ВТО, которое адекватно решает проблемы, поднятые Евросоюзом", - заявили в Еврокомиссии.

Для крупнейшего китайского производителя электромобилей BYD Co. дополнительная импортная пошлина составит 17,4%, для Geely - 19,9%, для SAIC Motor - 37,6%. В ЕС уже действовали 10-процентные пошлины на ввоз электромобилей из КНР.

Дополнительные пошлины для других китайских производителей, сотрудничавших с ЕК, составят 20,8%, для не сотрудничавших с регулятором компаний - 37,6%.

Еврокомиссия ЕС Китай
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