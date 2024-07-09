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Китайская BYD построит в Турции завод по выпуску электромобилей стоимостью $1 млрд

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Китайская BYD Co. построит в Турции предприятие по выпуску электромобилей и ожидает, что это улучшит ее позиции на европейском рынке, пишет Financial Times.

Соглашение с турецкими властями предусматривает инвестиции BYD в размере $1 млрд в строительство завода, который сможет производить порядка 150 тысяч электрических и гибридных автомобилей в год, а также в создание центра исследований и разработок, сообщила пресс-служба правительства Турции.

Открытие предприятия в стране поможет BYD повысить "эффективность логистики", отмечается в сообщении.

Запуск предприятия запланирован на конец 2026 года, пишет Financial Times. Как ожидается, проект позволит создать около 5 тысяч рабочих мест в Турции.

BYD стремится охватить европейский рынок, в то время как Брюссель пытается ограничить поставки китайских автомобилей в Евросоюз. Ранее в этом месяце Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей. Для BYD Co. эта пошлина составляет 17,4% в дополнение к уже действовавшей ранее 10%-ной пошлине.

Турция имеет таможенное соглашение с ЕС, и производимые в стране машины могут экспортироваться в Европу без дополнительных пошлин, отмечает FT.

Еврокомиссия Евросоюз Китай Турция BYD
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