Поиск

Нетаньяху направит делегацию на очередной раунд переговоров по сделке с ХАМАС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправит делегацию для участия в переговорах о заключении сделки с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Нетаньяху направит группу переговорщиков, чтобы попытаться достичь соглашения с ХАМАС", - информирует издание.

По данным источников газеты, на встрече с переговорщиками Нетаньяху вновь подчеркнул, что "война закончится только после достижения всех целей Израиля, и ни минутой раньше".

Как отмечает The Times of Israel, пока не ясно, где состоится следующий раунд переговоров. Предыдущие встречи проходили в Дохе и Каире.

В ночь на четверг телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Израиль получил очередные предложения ХАМАС по сделке, которые могут приблизить заключение соглашения.

В воскресенье Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему поддерживает обнародованный 31 мая план президента США Джо Байдена об освобождении заложников и перемирии в секторе Газа, и обвинил ХАМАС в создании помех для реализации инициативы.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Газа Джо Байден Израиль США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чехия будет принимать россиян только с биометрическим паспортом

Чехия будет принимать россиян только с биометрическим паспортом

Еврокомиссия ввела пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей

Еврокомиссия ввела пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей

Захарова отказалась комментировать возможность возвращения посла Антонова из США

Евро-2024

В МИД ФРГ вызвали посла Турции из-за провокационного жеста турецкого футболиста на Евро-2024

Власти Японии отчитались о победе в войне с дискетами

Власти Японии отчитались о победе в войне с дискетами

Трамп допустил, что Байден выйдет из гонки и кандидатом демпартии станет Камала Харрис

Трамп допустил, что Байден выйдет из гонки и кандидатом демпартии станет Камала Харрис

Религиозным организациям в Белоруссии запретят заниматься политической деятельностью

Религиозным организациям в Белоруссии запретят заниматься политической деятельностью

Белоруссия стала полноправным членом ШОС

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении "Искандером" МиГ-29 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Что случилось этой ночью: четверг, 4 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });