Нетаньяху направит делегацию на очередной раунд переговоров по сделке с ХАМАС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправит делегацию для участия в переговорах о заключении сделки с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа, сообщает в четверг The Times of Israel со ссылкой на источники.

"Нетаньяху направит группу переговорщиков, чтобы попытаться достичь соглашения с ХАМАС", - информирует издание.

По данным источников газеты, на встрече с переговорщиками Нетаньяху вновь подчеркнул, что "война закончится только после достижения всех целей Израиля, и ни минутой раньше".

Как отмечает The Times of Israel, пока не ясно, где состоится следующий раунд переговоров. Предыдущие встречи проходили в Дохе и Каире.

В ночь на четверг телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Израиль получил очередные предложения ХАМАС по сделке, которые могут приблизить заключение соглашения.

В воскресенье Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему поддерживает обнародованный 31 мая план президента США Джо Байдена об освобождении заложников и перемирии в секторе Газа, и обвинил ХАМАС в создании помех для реализации инициативы.