На севере Израиля полыхают пожары после обстрелов "Хезболлы"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Галилее и на Голанских высотах бушуют пожары после того, как ливанская группировка "Хезболла" нанесла мощные удары по северной части Израиля, пожарные принимают усилия для локализации возгораний, сообщают израильские СМИ.

По их данным, из-за пожаров заблокировано движение по крайней мере на одной автомагистрали на Голанских высотах. Пожарные бригады пытаются потушить пожары как минимум в десяти районах Галилеи и на Голанских высотах.

Израильские военные со своей стороны объявили, что ведут обстрел ливанской территории в ответ на удары, нанесенные "Хезболлой". По данным ЦАХАЛ, за прошедшие несколько часов истребители нанесли удары по объектам на юге Ливана, используемым "Хезболлой", в частности, в населенных пунктах Канатре, Раб-эль-Талатине, Дейр-Серьяне и Таллусе. Израильские военные также атаковали инфраструктуру "Хезболлы" в Накуре.

Ранее в четверг в "Хезболле" заявили о запуске в сторону израильских военных объектов 200 ракет и беспилотников. По данным The Times of Israel, в группировке пояснили, что это ответ на проведенный в среду ВВС Израиля авиаудар, который привел к гибели одного из военачальников "Хезболлы" Мухаммеда Насера.

По данным ЦАХАЛ, большинство воздушных целей удалось сбить, а остальные взорвались на открытой местности.

The Times of Israel сообщает, что высокопоставленный представитель группировки Хашем Сафиддин предупредил, что "Хезболла" ужесточит атаки на Израиль на фоне обострения напряженности на границе с Ливаном.

"Ответные меры продолжаются одна за другой, и эти меры будут нацелены на новые объекты, по которым противник бы никогда не подумал, что будет нанесен удар", - приводит издание слова Сафиддина на мероприятии в Бейруте.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с руководством израильских ВВС, что Израиль "установил принцип" в борьбе с "Хезболлой" в Ливане, который заключается в ответных мерах.

"Мы знаем, что путь будет долгим, но мы полны решимости восстановить безопасность на севере и благополучно вернуть жителей в свои дома", - добавил он.

Как отмечает агентство ЭФЭ, происходящий в четверг обмен ударами между Израилем и "Хезболлой", - самый интенсивный за последние месяцы.

Бои в секторе Газа

Тем временем продолжаются боевые действия в секторе Газа. По словам военных, Израиль в четверг нанес авиаудары по школам ООН, в которых, по их данным, собрались боевики палестинского движения ХАМАС. ЦАХАЛ утверждает, что ХАМАС открыл командные пункты в школах Аль-Кахира и Муса, находящихся в ведении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). В израильской армии заявили, что приняли ряд мер для "смягчения ущерба гражданскому населению" вследствие удара.

В то же время The Times of Israel со ссылкой на источники сообщает, что Нетаньяху отправит делегацию для участия в переговорах о заключении сделки с ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Издание пишет, что высокопоставленные израильские чиновники, в том числе министр обороны Йоав Галант, выражают оптимизм по поводу шансов на заключение соглашения с ХАМАС. По данным израильских СМИ, Галант сообщил семьям заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, что Израиль близок, чем когда-либо к заключению соглашения об их освобождении. "Месяц назад я пессимистично оценивал наши шансы на заключение соглашения в ближайшее время. Одной из моих главных целей на всех моих встречах в США было оказать давление на ХАМАС, чтобы он принял это соглашение, понимая, что лучшего соглашения не будет", - цитируют СМИ его слова.

"Сегодня, и я говорю это с осторожностью, мы ближе, чем когда-либо", - добавил он.

Пока не ясно, где состоится следующий раунд переговоров. Предыдущие встречи проходили в Дохе и Каире.

Позднее Нетаньяху созвал кабинет национальной безопасности, чтобы обсудить позицию Израиля в этих непрямых переговорах, которые, как ожидается, начнутся в ближайшие дни. Встреча прошла в штаб-квартире ЦАХАЛ в Тель-Авиве.

Затем премьер Израиля провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Издание со ссылкой на канцелярию израильского премьера отмечает, что лидеры обсудили решение Нетаньяху отправить делегацию для переговоров с ХАМАС. Кроме того, Нетаньяху вновь заявил, что готов "завершить войну только после достижения всех целей" военной операции в Газе.

В ночь на четверг телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Израиль получил очередные предложения ХАМАС по сделке, которые могут приблизить заключение соглашения.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен сначала одобрить переход к следующей фазе переговоров, и, вероятно, потребуется несколько недель, чтобы согласовать детали потенциального соглашения, включая списки палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на удерживаемых ХАМАС израильских заложников, и порядок освобождения", - отмечал CNN.

В ХАМАС подтвердили, что передали предложения по сделке Израилю через катарских и египетских посредников.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По информации израильской стороны, в секторе Газа могут оставаться еще 120 заложников.

На фоне конфликта в Газе бойцы "Хезболлы", находящиеся на территории Ливана, и израильские военные обстреливают позиции друг друга вдоль границы. В последнее время израильские официальные лица все чаще предупреждают о неизбежности более масштабного конфликта с "Хезболлой", которая усилила обстрелы израильской территории из Ливана.

На прошлой неделе заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс выразил опасения, что конфликт в секторе Газа может перерасти в более крупный кризис, затянет Ливан и Сирию.