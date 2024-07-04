В небе Сирии истребитель западной коалиции опасно сблизился с самолетом ВКС РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об опасном сближении в небе над Сирией истребителя возглавляемой США коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России.

"3 июля с 09:44 до 09:51 над районом Эт-Танф провинции Хомс произошло опасное сближение истребителя Typhoon коалиции с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", - сказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов на брифинге в четверг.

Он добавил, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Попов заявил, что "за сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

Кроме того, сказал он, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

"В провинции Идлиб в районе Серакаб при отражении нападения диверсионно-разведывательной группы боевиков численностью до 30 человек получили ранения два сирийских военнослужащих", - сказал Попов.