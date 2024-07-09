Российские военные сообщили о 20 нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР Олег Игнасюк.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Игнасюк на брифинге во вторник.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей "Rafale" и парой штурмовиков А-10 "Thunderbolt" коалиции.

Он также подтвердил информацию сирийского информагентства САНА о нанесении Израилем ударов по сирийскому портовому городу Баниясу (Баниас).

"С 00:17 до 00:27 вооруженными силами Израиля со стороны акватории Средиземного моря нанесен удар двумя барражирующими боеприпасами по объектам проиранских формирований в районе населенного пункта Баниас провинции Латакия, в результате чего был причинен незначительный материальный ущерб", - сказал Игнасюк

Игнасюк отметил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Идлиб - два обстрела, в провинции Латакия - один обстрел.