Консерватор Джалили и реформист Пезешкиан поборются во втором туре президентских выборов в Иране

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Второй тур внеочередных президентских выборов пройдет в пятницу в Иране.

Во второй тур прошли два кандидата: экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан, набравший 42,45% голосов в первом туре, и член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили, получивший 38,61% голосов.

Как отмечают иранские СМИ, явка избирателей на первом туре президентских выборов оказалась самой низкой с момента создания Исламской республики Иран в 1979 году. Ожидается, что на втором туре явка также не будет высокой.

Кандидаты представляют два основных иранских политических течения. Джалили защищает интересы консерваторов, считающих, что Иран должен придерживаться жесткой линии с США и развиваться, рассчитывая, прежде всего, на собственные силы. Пезешкиан - представитель иранских реформистов: они не ставят под сомнения общие принципы, на которых строится развитие Исламской республики Иран, однако придерживаются более гибкой позиции в том, что касается, в частности, международных отношений. В частности, именно реформисты в свое время активно выступали за переговоры с США по иранской ядерной проблеме.

В ходе дебатов, состоявшихся между кандидатами во вторник, Пезешкиан раскритиковал Джалили за отсутствие опыта работы на ключевых госдолжностях. В свою очередь Джалили обвинил Пезешкиана в отсутствии четкого плана по управлению страной.

По мнению Джалили, "при поддержке народа" Иран сможет добиться роста ВВП в 8% в год. Кроме того, он считает, что Иран должен проводить "динамичную внешнюю политику" и развивать отношения с теми странами, с которыми у Тегерана нет серьезных разногласий.

"Иран должен обратить внимание 200 стран мира, с которыми необходимо укрепить отношения", - подчеркнул Джалили.

В свою очередь Пезешкиан заявил, что его внешняя политика в случае избрания будет основываться на "взаимодействии с миром". Он выступил за начало переговоров об отмене санкций западных стран против Ирана.

Оба политика пообещали решить проблемы бедных слоев населения Ирана, рабочих, женщин, этнических и религиозных меньшинств, а также обеспечить доступ к более качественному и быстрому интернету.

Кроме того, кандидаты обсудили проблемы, вызванные выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который регулировал иранскую ядерную программу.

Пезешкиан поддержал действия бывшего президента Ирана Хасана Рухани, который в свое время подписал СВПД. Кроме того, кандидат призвал нарастить усилия по одобрению связанных с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) законопроектов, чтобы расширить торговлю Ирана с остальным миром.

Джалили же заявил, что Иран полностью выполнял свои обязательства в ядерной сфере, а "другая сторона вышла из СВПД".

Кроме того, кандидаты обсудили различные пути вывода Ирана из-под международных санкций.

"Я буду следовать парламентскому закону о стратегических действиях для выхода из-под санкций", - пообещал Пезешкиан. Данный закон предполагает постепенный отход от выполнения положений СВПД, касающегося ядерной программы страны, в попытке вынудить западные страны отменить санкции. При этом на предыдущих дебатах кандидат говорил, что поддерживает действия бывшего президента Ирана Хасана Рухани, согласившегося на СВПД.

В свою очередь Джалили выступил в поддержку внешней политики, которую вел покойный президент Ирана Ибрахим Раиси, и заявил, что намерен расширять связи с соседними странами, а также странами Африки и Азии для нейтрализации ограничительных мер, введенных, в частности, США. По его словам, обнуление эффекта от санкций вынудит западные страны отменить их.

Джалили также обвинил Пезешкиана в том, что тот не предлагает реальных решений проблемы санкций, так как считает, что ситуация является тупиковой. Сам же Джалили заявил, что видит возможности для роста экономики даже в условиях санкционного давления.

Член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили, представляющий иранских консерваторов, впервые баллотировался на президентских выборах в 2013 году. В 2021 году он также зарегистрировался, но затем снял кандидатуру и поддержал Ибрагима Раиси, который в итоге и выиграл те выборы.

Экс-депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан - единственный кандидат-реформист на этих выборах.

Внеочередные президентские выборы были объявлены в Иране после гибели в авиакатастрофе иранского президента Раиси.

Во втором туре Джалили может рассчитывать на дополнительные голоса, так как спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф призвал своих сторонников именно его. Галибаф на первом туре занял третье место с 13,78% голосов. Как и Джалили, он представляет иранских консерваторов.

Четвертый участник первого тура, Мостафа Пурмохаммади (0,84%), призвал своих сторонников проголосовать во втором туре, но не стал советовать, за кого отдать голос.