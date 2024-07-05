Голосование за президента Ирана продлили еще на два часа

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Иране избирательная комиссия решила продлить работу избирательных участков на выборах президента еще раз, теперь до 22:00 по местному времени (21:30 по Москве), сообщил IRNA представитель комиссии Мохсен Эслами.

Первоначально планировалось, что участки закроются в 18:00 по местному времени, затем голосование продлили на два часа из-за наплыва желающих.

В первом туре 28 июня избирательные участки работали до полуночи (23:30 по Москве).

Во второй тур прошли бывший депутат парламента страны Масуд Пезешкиан, набравший 42,45% голосов, и член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили с 38,61% голосов.

Кандидаты представляют два основных иранских политических течения. Джалили защищает интересы консерваторов, а Пезешкиан - представитель иранских реформистов.

Внеочередные выборы в Иране проводятся после гибели президента Ибрахима Раиси в авиакатастрофе 20 мая.