Поиск

Голосование за президента Ирана продлили еще на два часа

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Иране избирательная комиссия решила продлить работу избирательных участков на выборах президента еще раз, теперь до 22:00 по местному времени (21:30 по Москве), сообщил IRNA представитель комиссии Мохсен Эслами.

Первоначально планировалось, что участки закроются в 18:00 по местному времени, затем голосование продлили на два часа из-за наплыва желающих.

В первом туре 28 июня избирательные участки работали до полуночи (23:30 по Москве).

Во второй тур прошли бывший депутат парламента страны Масуд Пезешкиан, набравший 42,45% голосов, и член Совета по определению политической целесообразности Саид Джалили с 38,61% голосов.

Кандидаты представляют два основных иранских политических течения. Джалили защищает интересы консерваторов, а Пезешкиан - представитель иранских реформистов.

Внеочередные выборы в Иране проводятся после гибели президента Ибрахима Раиси в авиакатастрофе 20 мая.

Иран Саид Джалили Масуд Пезешкиан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бизнесмены и общественные деятели призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

Орбан рассказал Путину "о своих недавних встречах в Киеве"

Кир Стармер стал премьером Великобритании

Кир Стармер стал премьером Великобритании

Сунак заявил об уходе с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии

Сунак заявил об уходе с постов премьер-министра и лидера Консервативной партии

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

Премьер Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Москву

Нефть Brent подешевела до $87,1 за баррель

Нефть Brent подешевела до $87,1 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });