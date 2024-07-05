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Лидер лейбористов поблагодарил избирателей за голоса на парламентских выборах в Британии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер выразил признательность избирателям, проголосовавшим за лейбористов на прошедших накануне парламентских выборах.

"Всем, кто выступал за лейбористов на этих выборах, всем, кто голосовал за нас и доверяет нашей изменившейся Лейбористской партии, - спасибо", - написал он в соцсети X.

Газета Times of Israel пишет, что Стармер обратился к избирателям "вскоре после того, как телевизионные экзитполы в четверг вечером показали, что он станет следующим премьер-министром Великобритании и что консерваторы Риши Сунака понесли исторические потери".

В ночь на пятницу The Guardian со ссылкой на данные экзитполов сообщила, что Лейбористская партия по предварительным итогам уверенно лидирует на выборах в парламент.

Согласно этим данным, лейбористы набирают 410 мест в Палате общин, правящая Консервативная партия - только 131 место.

Также 10 мест получает Шотландская национальная партия, Либеральные демократы - 61 место, а партия "Реформировать Соединенное Королевство" - 13 мест.

Риши Сунак Консервативная партия Палата общины The Guardian Шотландская национальная партия Лейбористская партия
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