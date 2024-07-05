Министр обороны и министр юстиции Великобритании потеряли свои места в парламенте по итогам выборов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Два члена кабинета министров Великобритании потеряли свои места в парламенте по итогам выборов, сообщают местные СМИ.

Министр обороны Грант Шеппс уступил свое место представителю лейбористской партии Эндрю Льюину, который опередил его на 3799 голосов.

"Дело не столько в том, что лейбористы выиграли эти выборы, сколько в том, что консерваторы их проиграли", - заявил Шеппс в своей речи.

"Сегодня вечером стало ясно, что утром в Великобритании будет новое правительство, и я обеспокоен тем, что, если оно быстро не выделит 2,5% ВВП на оборону, могут пострадать наши вооруженные силы, а также наши друзья на Украине", - отметил он.

Как сообщают СМИ, почти в то же время министр юстиции Алекс Чок уступил свое место либеральным демократам.

Министр финансов Джереми Хант и лидер Палаты общин Пенни Мордонт также рискуют потерять свои места, согласно результатам экзит-полла.

Согласно источникам телеканала Sky News, Мордонт уступит свое место лейбористам.