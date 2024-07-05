Нефть Brent подешевела до $87,1 за баррель

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок опускаются утром в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по Москве составляет $87,13 за баррель, что на $0,3 (0,34%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты выросли в цене на 9 центов до $87,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,17 (0,2%) до $83,71. В четверг биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости, а днем ранее контракт завершил торги на уровне $83,88 за баррель, максимальном с 16 апреля.

Накануне Саудовская Аравия сообщила о снижении цен на нефть с поставкой в азиатские страны в августе, при этом стоимость топлива для клиентов из Европы вырастет.

Топливо марок Arab Extra Light и Arab Light с поставкой в государства Азии подорожает в следующем месяце на $0,6 за баррель. В результате оно будет стоить соответственно на $1,6 и $1,8 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Стоимость более "тяжелых" сортов повысится на $0,7 за баррель, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Цена для европейских стран вырастет на $0,9 за баррель, а "легкая" нефть, поставляемая в США, подорожает на $0,1 за баррель.

Днем ранее стало известно, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина и дистиллятов также существенно снизились, что говорит о высоком спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

"Мы видим вселяющие надежды сигналы постепенного увеличения числа летних поездок, что повышает спрос на топливо в США", - сказала старший аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева". Кроме того, деэскалации напряженности на Ближнем Востоке не наблюдается, и наценка за риск никуда не денется, добавила она.