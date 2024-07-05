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Brent подешевела до $87,32 за баррель

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются днем в пятницу.

К 14:29 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 11 центов, до $87,32 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1 цент, до $83,87 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 12,16 млн баррелей. Товарные резервы бензина и дистиллятов также существенно сократились, что говорит о высоком спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

"Те, кто верил в наступление летнего сезона поездок, сейчас радуются, и есть ощущение, что многие "бычьи" прогнозы на третий квартал начинают сбываться", - написал аналитик PVM Джон Эванс.

Саудовская Аравия сообщила о снижении цен на нефть с поставкой в азиатские страны в августе, при этом стоимость топлива для клиентов из Европы вырастет.

Топливо марок Arab Extra Light и Arab Light с поставкой в государства Азии подешевеет в следующем месяце на $0,6 за баррель. В результате оно будет стоить соответственно на $1,6 и $1,8 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. Стоимость более "тяжелых" сортов понизится на $0,7 за баррель.

Brent Arab Light WTI Дубай Саудовская Аравия Оман
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