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Глава Nvidia Дженсен Хуан продал акции компании на $169 млн в июне

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского чипмейкера Nvidia Corp. Дженсен Хуан продал 1,3 млн акций компании на общую сумму почти $169 млн в июне, пишет MarketWatch.

Для Хуана это самая крупная продажа акций за один месяц и первая с начала года.

Капитализация Nvidia в июне впервые в истории превысила $3 трлн, а состояние Хуана подскочило более чем вдвое за последние полгода и теперь составляет $107,7 млрд.

С начала 2020 года он продал акции компании на общую сумму около $1,1 млрд. Как показывают документы, направленные Nvidia регуляторам, он намерен продолжить продажу акций в июле.

Nvidia
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