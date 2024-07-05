Эрдоган хочет обсудить с Асадом и Путиным нормализацию отношений Турции и Сирии

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что рассматривает возможность приглашения в страну лидеров Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина для обсуждения нормализации отношений Анкары и Дамаска. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Асада. С тех пор отношения двух стран оставались сложными. Однако в последние годы обе стороны заговорили о возможности постепенной нормализации.