В Москве заявляют о заинтересованности в налаживании отношений Сирии и Турции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали конкретизировать, возможно ли проведение в Москве в августе встречи глав Турции и Сирии, но отметили, что многие страны, как и Россия, заинтересованы в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения.

"Действительно, способствование организации определенных контактов между турецкими и сирийскими представителями на различных уровнях на повестке дня. Многие страны и, конечно же, Россия, как страна, играющая в регионе значительную роль, заинтересована в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения. Это очень важно для всего региона", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нормализация отношений между Дамаском и Анкарой важна как для продолжения политического урегулирования сирийского конфликта, так и для стабильности во всем регионе, добавил он.

"Более конкретного сейчас сказать не могу", - сказал Песков.

Так он прокомментировал публикации в зарубежных СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии Башар Асад в августе могут встретиться в Москве.