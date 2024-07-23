Поиск

В Москве заявляют о заинтересованности в налаживании отношений Сирии и Турции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не стали конкретизировать, возможно ли проведение в Москве в августе встречи глав Турции и Сирии, но отметили, что многие страны, как и Россия, заинтересованы в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения.

"Действительно, способствование организации определенных контактов между турецкими и сирийскими представителями на различных уровнях на повестке дня. Многие страны и, конечно же, Россия, как страна, играющая в регионе значительную роль, заинтересована в том, чтобы помочь двум странам наладить отношения. Это очень важно для всего региона", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Нормализация отношений между Дамаском и Анкарой важна как для продолжения политического урегулирования сирийского конфликта, так и для стабильности во всем регионе, добавил он.

"Более конкретного сейчас сказать не могу", - сказал Песков.

Так он прокомментировал публикации в зарубежных СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии Башар Асад в августе могут встретиться в Москве.

Башар Асад Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган Турция Сирия Кремль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР

Госдума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков

Госдума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков

Госдума проголосовала за освобождение Сергея Неверова с поста вице-спикера

Кремль пообещал ответ на планы ЕС направить доходы от активов РФ на закупку оружия для Киева

Пострадавшая при взрыве газа в центре Апшеронска скончалась в больнице

Двое мариупольцев планировали поджечь мечеть в Белгороде по заданию спецслужб Украины

Дроны атаковали паромное судно в порту "Кавказ" в Краснодарском крае

Глава Якутии назначен председателем комиссии Госсовета по энергетике

В Белгородской области за сутки были ранены девять человек

Приложение Avito пропало из магазина AppStore

Приложение Avito пропало из магазина AppStore
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });